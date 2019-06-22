«Ювентус» может отказаться от трансфера Погба

Туринский «Ювентус» готов отказаться от идеи возвращения француза Поля Погба в случае подписания хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо и защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает Football Italia.



По информации издания, в случае покупки дорогостоящего де Лигта средств, выделенных на трансферы, может не хватить ещё на одну крупную покупку. В таком случае «Юве» окончательно переключится на переговоры со свободным агентом Рабьо и откажется от переговоров с Погба.



Напомним, помимо «Ювентуса» в услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».



Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Рабьо уже договорились о подписании пятилетнего контракта. Минувшей зимой боссы «ПСЖ» вывели хавбека из состава команды, после того как он отказался продлевать соглашение.

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