«Ювентус» может отказаться от трансфера Погба

Туринский «Ювентус» готов отказаться от идеи возвращения француза Поля Погба в случае подписания хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо и защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, в случае покупки дорогостоящего де Лигта средств, выделенных на трансферы, может не хватить ещё на одну крупную покупку. В таком случае «Юве» окончательно переключится на переговоры со свободным агентом Рабьо и откажется от переговоров с Погба.
Напомним, помимо «Ювентуса» в услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Рабьо уже договорились о подписании пятилетнего контракта. Минувшей зимой боссы «ПСЖ» вывели хавбека из состава команды, после того как он отказался продлевать соглашение.
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