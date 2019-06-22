Источник: «Генк» согласился продать Малиновского в «Аталанту» за € 15 млн

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский в ближайшее время станет футболистом «Аталанты». Об этом сообщает спортивный журналист Альфредо Педулла на своём портале.



Невзирая на то что в СМИ прошла информация, что «Аталанта» вышла из переговоров по Малиновскому, переезд украинца в Италию, вероятно, состоится. Сумма трансфера составит € 15 млн.



Малиновский недавно заявил, что «Генк» нарушил имевшуюся между ними договорённость и отказывается продавать его в другой клуб.

26-летний украинец в минувшем сезоне в 51 матче за «Генк» стал автором 16 голов и 16 результативных передач. Малиновский помог клубу выиграть чемпионат Бельгии.

Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в московский «Спартак». Среди других претендентов на футболиста выделяли португальский «Спортинг».

«Аталанта» готова заплатить за Малиновского € 15 млн