Источник: «Генк» согласился продать Малиновского в «Аталанту» за € 15 млн

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский в ближайшее время станет футболистом «Аталанты». Об этом сообщает спортивный журналист Альфредо Педулла на своём портале.
Невзирая на то что в СМИ прошла информация, что «Аталанта» вышла из переговоров по Малиновскому, переезд украинца в Италию, вероятно, состоится. Сумма трансфера составит € 15 млн.
Малиновский недавно заявил, что «Генк» нарушил имевшуюся между ними договорённость и отказывается продавать его в другой клуб.
26-летний украинец в минувшем сезоне в 51 матче за «Генк» стал автором 16 голов и 16 результативных передач. Малиновский помог клубу выиграть чемпионат Бельгии.
Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в московский «Спартак». Среди других претендентов на футболиста выделяли португальский «Спортинг».
- 22 июня 2019
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