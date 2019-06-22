Владелец «Торпедо»: для возрождения духа клуба важно, чтобы был свой стиль

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев дал комментарий после товарищеского матча с «Шеффилдом» (5:0).
«Матч был товарищеский и важный для команды, потому что эти ребята первый раз вышли с этим тренером и сыграли. В первом тайме играли одним составом, во втором — другим, это очень важно. Был дух английского футбола. Английский футбол — лидер в мире. Для меня это был красивый футбол.
Задача команды — выигрывать в каждой игре, как и для любой команды. Красивый футбол и результат очень связаны. Приятно, когда команда выигрывает, но надо быть реалистами, бывают разные игры. Но возрождение духа «Торпедо» — это важно. Важно, чтобы был свой стиль. Наш главный тренер — правильная кандидатура для этого.
Вопрос набора команды — это к главному тренеру, это его епархия. Я туда не лезу и не собираюсь. Бюджет клуба утверждён — 330 миллионов рублей», — передаёт слова Авдеева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 22 июня 2019
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