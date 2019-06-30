«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинул клуб в связи с окончанием срока контракта.
«Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всё, Дима! Будем скучать!» — говорится в «твиттере» «железнодорожников».
Футболист получил статус свободного агента и теперь сможет перейти в другой клуб бесплатно.
32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок.
- 30 июня 2019
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