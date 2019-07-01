Боккетти может вернуться в «Дженоа»
Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться на родину.
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере», 32-летний футболист может продолжить карьеру в Серии А, где интерес к нему проявляет «Дженоа», цвета которого он защищал с 2008 по 2010 год.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».
Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В минувшем сезоне Сальваторе принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 5 жёлтых карточек.
Жена Боккетти — болельщику «Спартака»: он ещё не уходит, что все прощаются?
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