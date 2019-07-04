«Зенит» и «Локомотив» интересуются бывшим полузащитником «Милана»

Центральный полузащитник Хосе Маури может продолжить карьеру в России, Турции, Мексике или Аргентине, сообщает IlMilanista.it.

Последней командой Маури был «Милан», за который он выступал с 2015 по 2019 год. 1 июля 23-летний футболист стал свободным агентом. Ранее хавбек защищал цвета «Эмполи» и «Пармы».

По информации СМИ, в услугах Хосе заинтересованы два российских клуба — «Зенит» и московский «Локомотив». На игрока претендуют также «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», мексиканский «Крус Асуль» и две команды из Аргентины.

В составе «Милана» Маури принял участие в 21 матче во всех турнирах. В его активе 2 результативные передачи.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» четырёхлетний контракт.