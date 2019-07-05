Карпин: не платили бы у нас столько молодым игрокам, они бы уезжали в Европу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о проблеме высоких зарплат в российском футболе.

«Если говорить конкретно, не обращая внимание на эмоциональность. Развивать талант что у россиянина, что иностранца — не имеет значения. Не в этом заключается разница — что 21-го летнего иностранца, что россиянина надо развивать.

Почему, например, хорватов больше играет в Европе? Потому что в Хорватии не платят такие деньги, которые платят в Европе молодым игрокам, а у нас в России платят больше, чем в Европе, вот и всё. Не платили бы у нас российским игрокам такие деньги, они бы тоже все уезжали в Европу. В Хорватии какие зарплаты? 3000 долларов. Какие зарплаты в России? Миллионы. Комличенко уехал в Чехию, не самую богатую страну. Там себя показывает, то же самое происходило бы и со всеми остальными", — приводит слова Карпина «Матч ТВ».