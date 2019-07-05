Мончи — о трансфере Д. Алвеса: «Севилья» не в голове Дани, но надежда есть

Спортивный директор испанской «Севильи» Рамон Мончи поделился мыслями о возвращении Дани Алвеса в андалузский клуб.

«У меня с ним отношения дружеские, я много с ним общаюсь и хочу сказать, что надежда есть. Но сегодня Севилья не в голове Дани. Он хочет продолжать соревноваться в других чемпионатах с иными целями на сезон. Но кто знает, обстоятельства могут измениться", — приводит слова Мончи Globo Esporte.

Французский «Пари Сен-Жермен», куда Алвес перешёл летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса», не стал продлевать контракт с капитаном сборной Бразилии. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону», однако, по последней информации СМИ, сине-гранатовые не заинтересованы в его услугах.

36-летний Алвес выступал за «Севилью» с 2003 по 2008 год, куда перешёл из бразильского клуба «Баия».

Ранее газета Marca сообщила, что «Севилья» провела опрос среди болельщиков на предмет возвращения бразильского защитника. Также издание проинформировало, что Алвес заинтересован в переходе в клуб АПЛ.