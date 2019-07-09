Снуп Догг — о победе футболисток США: жалкие мужики никогда ни хрена не выиграют
Известный рэпер Снуп Догг высказался о победе женской сборной США на чемпионате мира, а также призвал повысить зарплаты футболисток, напомнив о неудачах мужской национальной команды.
«Жалкие грёбаные мужики из сборной США по футболу никогда ни хрена не выигрывали и никогда ни хрена не выиграют. Они даже не могут пройти чёртов первый раунд. Мужчины, заплатите дамам! Они должны получать $ 500 за матч. Так сказал Снуп Догг», — приводит слова рэпера TMZ.
Сборная США финальном матче победила Нидерланды со счётом 2:0 и отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
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