Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Снуп Догг — о победе футболисток США: жалкие мужики никогда ни хрена не выиграют

Снуп Догг — о победе футболисток США: жалкие мужики никогда ни хрена не выиграют
Футбол / Прочие турниры 0

Известный рэпер Снуп Догг высказался о победе женской сборной США на чемпионате мира, а также призвал повысить зарплаты футболисток, напомнив о неудачах мужской национальной команды.

«Жалкие грёбаные мужики из сборной США по футболу никогда ни хрена не выигрывали и никогда ни хрена не выиграют. Они даже не могут пройти чёртов первый раунд. Мужчины, заплатите дамам! Они должны получать $ 500 за матч. Так сказал Снуп Догг», — приводит слова рэпера TMZ.

Сборная США финальном матче победила Нидерланды со счётом 2:0 и отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.

Инфантино освистали на финале женского ЧМ, фанаты скандировали «Равная оплата»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент