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Бенитес: уже пообщался с руководством больше, чем в «Ньюкасле» за три года

Бенитес: уже пообщался с руководством больше, чем в «Ньюкасле» за три года
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес рассказал об отношениях с руководством клуба, а также сравнил его с боссами «Ньюкасл Юнайтед», в котором он работал ранее.

«Меня и моих помощников очень тронули доброта и уважение, с которыми к нам относятся здесь с момента нашего приезда. Опыт подсказывает, что жизнь становится счастливее, когда тебе помогают. Должен сказать, что за эту неделю я уже провёл больше встреч с владельцем клуба, президентом и генеральным директором, чем за три года в «Ньюкасле», — цитирует Бенитеса Goal.com.

Бенитес возглавил «Далянь Ифан» 2 июля. «Ньюкасл» испанец тренировал с марта 2016 года. После прихода в клуб специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне «сороки» финишировали на 13-м месте в АПЛ.

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