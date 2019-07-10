Бенитес: уже пообщался с руководством больше, чем в «Ньюкасле» за три года

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес рассказал об отношениях с руководством клуба, а также сравнил его с боссами «Ньюкасл Юнайтед», в котором он работал ранее.
«Меня и моих помощников очень тронули доброта и уважение, с которыми к нам относятся здесь с момента нашего приезда. Опыт подсказывает, что жизнь становится счастливее, когда тебе помогают. Должен сказать, что за эту неделю я уже провёл больше встреч с владельцем клуба, президентом и генеральным директором, чем за три года в «Ньюкасле», — цитирует Бенитеса Goal.com.
Бенитес возглавил «Далянь Ифан» 2 июля. «Ньюкасл» испанец тренировал с марта 2016 года. После прихода в клуб специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне «сороки» финишировали на 13-м месте в АПЛ.
- 10 июля 2019
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