Коломейцев: пропущенный гол — случайность. Неважно, что его забил Кварацхелия

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал ничейный результат команды в матче первого круга РПЛ с «Рубином» (1:1).
«Перед матчем с «Рубином» работали в обычном режиме: посмотрели видео товарищеских матчей, также нам рассказали о составах.
Игра шла на равных. Думаю, мы начали лучше, а после момента с незабитым пенальти просели. У обеих команд были моменты. Это повлияло психологически, но минут на 5-10. В моменте с возможной игрой рукой было трудно разобрать: там было слишком большое скопление людей. Я ничего не видел.
Возможно, мы могли забить больше перед тем, как «Рубин» сравнял счет. Если бы мы закончили победой, я бы меньше об этом думал.
Думаю, пропущенный гол — случайность. Не скажу, что нас дожимали. Мы расстроились — хотелось начать сезон с победы. Что касается того, что гол забил именно Хвича, не обидно. Неважно, кто забил.
Что касается начала матча в позднее время, вопрос не ко мне. В Лиге чемпионов и Лиге Европы всегда такие игры. Плюс сегодня понедельник, и в другое время болельщикам было бы поздно, ведь с работы не добраться. Восемь часов — ещё более-менее, не совсем позднее время. Вот если бы было в 21:30, было бы неудобно», — передаёт слова Коломейцева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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