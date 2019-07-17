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«Эвертон» рассматривает вариант с трансфером Манджукича

«Эвертон» рассматривает вариант с трансфером Манджукича
Футбол / Англия 0

Британский «Эвертон» внимательно следит за тем, является ли хорватский нападающий Марио Манджукич частью планов нового тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Как сообщает The Telegraph, «ириски» попытаются оформить трансфер 33-летнего футболиста уже в ближайшее время.

Ранее в СМИ прошла информации о том, что Сарри не нуждается в услугах форварда. Игрок уже был связан с переходом в «Баварию» и «Боруссию» Д, однако «Эвертон», в отличие от немецкого клуба, готов предоставить Манджукичу место в основном составе.

Другими трансферными целями «ирисок» являются Николя Пепе из «Лилля», Давид Нерес из «Аякса», Бертран Траоре из «Лиона» и Малком из «Барселоны».

Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 голами и 6 результативными передачами.

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