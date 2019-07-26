«Нефтчи» – «Арсеналу»: приезжайте в Баку и не забудьте о пряниках
«Нефтчи» в социальной сети обратился к «Арсеналу» после первого матча команд во втором квалификационном раунде Лиги Европы на стадионе «Центральный» в Туле.
«А вы говорили, что мы просто будем пить чай. Что же, приезжайте в Баку. Счёт с нас. И не забудьте о пряниках», – говорится в сообщении.
Перед игрой «Нефтчи» спросил у «Арсенала», стоит ли привозить в Тулу свой самовар, на что получил ответ: «Берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим».
«Нефтчи» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 1:0 благодаря голу бразильца Дарио Федерико. Ответный матч состоится 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. В третьем квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда».
«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
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