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Силлессен: порой Месси может заставить тебя чувствовать себя неполноценным

Силлессен: порой Месси может заставить тебя чувствовать себя неполноценным
Футбол / Испания 0

Голландский вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен рассказал, что не скучает по бывшему клубу. «Барселоне».

«Я хотел играть, мне понравилось предложение „Валенсии“. Я принял его, и вот я здесь.

Не скучаю по „Барселоне“. Я здесь всего три недели, но в „Валенсии“ есть всё, что мне нужно. В «Барселоне» я не играл. Тер Штеген — отличный вратарь, он становится всё лучше и лучше. Я провёл там три года, но не выходил на поле. Я хочу играть, а не просто тренироваться каждый день. Для меня переход в „Валенсию“ — шаг вперёд в карьере.

Тренировки с Месси порой помогали совершенствоваться, но иногда не очень. Месси это Месси. Он может сделать вас лучше, но в то же время может заставить чувствовать себя неполноценным», — приводит слова Силлессена AS.

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