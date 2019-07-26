Газизов: «Уфа» не тянет условия «Зенита» по Заболотному

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как продвигаются переговоры о переходе в уфимский клуб нападающего «Зенита» Антона Заболотного.
«Интерес к Заболотному обозначили вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство сине-бело-голубых пока думает. Но это их право, это их игрок.
Переговоры могут завершиться и 30 августа, а могут и раньше. Может быть, Антон решит уйти в другой клуб. Я же говорю, эти вопросы не к нам, «Зенит» имеет права на футболиста, он находится в их системе. Естественно, это им решать вместе с игроком, на каких условиях и куда осуществить его переход», — приводит слова Газизова News.ru.
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