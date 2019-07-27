Кононов рассказал, когда в последний раз получал удовольствие от игры «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2) рассказал, когда в последний раз получал удовольствие от игры «Спартака».

«Когда в последний раз получал удовольствие от игры «Спартака»? Всегда, когда мы выигрываем. Если говорить об оскорблениях болельщиков, то, когда мы выигрываем, такого нет. Но, как тренер, я несу свой крест, когда каждый проигрыш заканчивается вот так.

Мы строим новую команду, мы будем продолжать работу над тем, чтобы усилить команду. Могу сразу сказать, что в футболе есть проигрыши и выигрыши. Понимаю, где я работаю, и нацеливаюсь на победу в каждой игре. А качество игры зависит от того, насколько слаженно мы работаем", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.