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«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Рубин» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 29 июля в 20:00

«Рубин» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 29 июля в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга. Резервный рефери — Сергей Чебан из Москвы.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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