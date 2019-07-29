«Рубин» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 29 июля в 20:00

Сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга. Резервный рефери — Сергей Чебан из Москвы.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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