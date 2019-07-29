Два российских арбитра будут работать на матчах Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил двух российских судей на предстоящие матчи в Лиге Европы. Сергей Лапочкин будет работать на ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Яблонец» — «Пюник». Помогать ему будут Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, резервным арбитром назначен Евгений Турбин. В первой встрече «Пюник» на своём поле победил со счётом 2:1.



Другой российский рефери Виталий Мешков будет обслуживать встречу «Витория» — «Женесс Эш». Помогать ему будут Игорь Демешко и Николай Богач, резервным арбитром назначен Алексей Сухой. В первой игре португальская команда в гостях одержала победу со счётом 1:0. Обе встречи запланированы на 1 августа.

УЕФА назвал судей на матч Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал»