Коноплянка согласовал контракт с «Бешикташем»
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка согласовал личный контракт с «Бешикташем», сообщает Fanatik.
По информации источника, 29-летний украинский футболист будет получать в «Бешикташе» около € 3 млн в год. Ожидается, что о трансфере игрока в турецкий клуб будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с гельзенкирхенским «Шальке». Также стало известно, что украинский полузащитник получил предложения из России и Китая. К тому же в услугах Коноплянки был заинтересован турецкий «Фенербахче».
Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провёл на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.
Коноплянка не рассматривает предложения из России
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