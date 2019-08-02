Веденеев: с VAR вырастет новое поколение игроков, которые будут играть честно

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался в поддержку системы видеопомощи арбитрам (VAR).
«Аргументы тех, кто против VAR, — предсмертные судороги противников прогресса. Я за VAR — двумя руками. Футбол сейчас плотный, из-за чего судье часто перекрывают обзор. Стали охотней бить локтями, по ногам, хватать за футболку в штрафной. Это осточертело. Как и симуляции — они достали. Для меня, работающего с детьми, важно и то, что с помощью VAR вырастет новое поколение игроков, которые будут честно играть в футбол, без ударов исподтишка и картинных падений.
Говорят, что VAR отнимает много времени. Во-первых, видеоассистенты научатся лучше работать. Во-вторых, кто считал, сколько времени уходит на валяние симулянтов на газоне и прочие футбольные «хитрости». С системой VAR их станет меньше. Тем более что мяч в игре и без того находится в среднем всего 21 минуту за тайм», — приводит слова Веденеева «Спорт уик-энд».
- 2 августа 2019
-
07:56
-
07:48
-
06:56
-
06:46
-
06:36
-
06:00
-
05:32
-
04:59
-
04:45
-
04:34
-
03:59
-
03:27
-
02:51
-
02:36
-
01:59
-
01:44
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:17
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:20
-
23:04
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:11
-
22:07
-
21:59