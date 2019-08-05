Дойдёт ли «Спартак» до группового этапа Лиги Европы?

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.



В ходе мероприятия были определены возможные соперники московского «Спартака». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия). Для прохода в следующую стадию отбора Лиги Европы «Спартаку» нужно победить «Тун» (Швейцария) в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда.



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