Дойдёт ли «Спартак» до группового этапа Лиги Европы?
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
В ходе мероприятия были определены возможные соперники московского «Спартака». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия). Для прохода в следующую стадию отбора Лиги Европы «Спартаку» нужно победить «Тун» (Швейцария) в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеют ли красно-белые добраться до группового этапа Лиги Европы?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы: итоги
«Краснодар» узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов, «Спартак» — Лиги Европы.
- 5 августа 2019
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