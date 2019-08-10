Экс-тренер «Рубина»: Бердыев связывал защитников верёвками

Павел Черепанов, бывший ассистент Курбана Бердыева в «Рубине», рассказал о совместной работе в команде «Мунайши» из казахстанского города Актау в середине 90-х годов. Их команда стала первой в Казахстане, выехавшей в Испанию на сборы.

«Неподалеку от места нашего проживания базировался немецкий «Майнц 05». За него тогда играл партнёр Бердыева по «Кайрату» Пётр Нейштетер – отец защитника сборной России Романа Нойштедтера. Бердыев попросил его устроить встречу с главным тренером немецкой команды Вольфгангом Франком, который был фанатом тактики и особенно интересовался работой итальянского тренера Арриго Сакки. Вольфганг подарил Бердыеву кассету, где итальянец рассказывает об игровой системе «в линию» на примере «Милана». Потом эта кассета разошлась по многим командам.



Бердыеву она не могла не понравиться, там всё показано и рассказано. Особенно по организации оборонительных действий, где особое внимание уделяется расстоянию между защитниками. Определённые сложности в перестройке игры были. Курбан даже связывал верёвками защитников, чтобы они не разбегались, а держали нужное расстояние и создавали плотность в обороне. К сожалению, финансирование прекратилось, команда была расформирована. В то время это было обычным явлением», — цитирует Черепанова «Бизнес online».