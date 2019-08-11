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Цорн отправился во Францию для переговоров с потенциальными новичками «Спартака»

Цорн отправился во Францию для переговоров с потенциальными новичками «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправился во Францию, где намерен провести переговоры с потенциальными новичками московского клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации источника, красно-белые планирует приобрести до закрытия трансферного окна полузащитника на замену перешедшему в китайский клуб «Бэйцзин Гоань» Фернандо. В шорт-лист Цорна входят хавбек «Страсбурга» Ибаим Сиссоко и полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре. «Страсбург» планирует выручить от продажи Сиссоко € 12 млн. Трансферная стоимость Сумаре варьируется в пределах € 7,5 млн.

В нынешнее трансферное окно «Спартак» приобрёл пятерых новичков, среди которых Гус Тиль, Андре Шюррле, Резиуан Мирзов, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

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