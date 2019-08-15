«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, «Рома» предложила «Ливерпулю» сделку на правах годичной аренды с последующим выкупом, который станет обязательным, если Ловрен примет участие в определённом количестве матчей. Речь идёт о € 25 млн.
Деян выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. Ранее хорват защищал цвета «Саутгемптона», «Лиона», «Интера» из Запрешича и загребского «Динамо». Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне Ловрен забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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