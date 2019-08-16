«Рубин» опубликовал видео с Докампо, назвав его «Один день с главным тренером»

«Рубин» в социальной сети опубликовал видеоролик, посвящённый Эдуардо Докампо. Казанский клуб назвал ролик «Один день с главным тренером», в котором показал, как проходит рабочий день испанского специалиста в «Рубине».
Видео доступно на YouTube-канале «Рубина».
«Рубин» заявил, что откажется от публикации речей Романа Шаронова в раздевалке после матчей казанской команды. Ранее стало известно, что за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб оштрафован на 1 млн рублей, а Шаронов — на 200 тыс. рублей.
В СМИ отмечалось, что одним из поводов для штрафа мог стать выпуск шоу «КраСава» про «Рубин» и тренера. Автор проекта Евгений Савин взял у Шаронова интервью, показал внутреннюю кухню тренерского штаба.
- 16 августа 2019
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