Созин: почему молчит Матюнин? На такие слова в обществе принято отвечать

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу критики работы судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» (0:0). Напомним, ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак попросил своего ассистента Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями после игры.

«Если бы слова про козлов сказали Парфёнов и Бикфалви после матча «Урала» и тульского «Арсенала», то одного бы сразу расстреляли, а второго пожизненно дисквалифицировали. Нужно наказывать за такие высказывания любые команды. Если ссылаться на эмоции, то что же будет в Лиге чемпионов?



Арбитр ошибался в обе стороны: в одном случае неправильно удалил, в другом – лишил команду гола. Но кто мешал Азмуну забивать в пустые ворота? Нападающий ошибся, как ошибся и судья. Разница в том, что Азмуна на всю страну за ошибки никто не оскорблял.



Вообще не понимаю, почему молчит Матюнин. На такие слова в обществе принято отвечать, а он в ответ даже ничего не «муркнул». Он что, согласен с такими словами? В таком случае их всегда будут так унижать, а в следующий раз найдут другое сравнение, домашних животных же много. Как ему теперь выходить на улицу? А у него есть дети, друзья, и все слышали, как его назвали…



Сейчас любое ответственное лицо должно вступиться за Матюнина, иначе грош цена нашему футболу. Кто-то должен разъяснить ситуацию или все согласны с произошедшем? Пускай Матюнина защитят хотя бы как человека, а не как судью», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.