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ЦСКА включил 15-летнего голкипера в заявку на матч со «Спартаком»

ЦСКА включил 15-летнего голкипера в заявку на матч со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

15-летний голкипер Владислав Тороп попал в заявку ЦСКА на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба «армейцев».

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, ЦСКА заявил Торопа на сезон-2019/20 9 августа. Голкипер был заявлен под 49-м игровым номером. Тороп является самым молодым футболистом среди заявленных клубами РПЛ на сезон-2019/20.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи. После пяти туров «Спартак», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь ЦСКА (10) располагается на пятой строчке.

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