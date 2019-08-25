Гончаренко: рад победе, учитывая, что ЦСКА давно не выигрывал в недельном цикле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
«Рады победе, учитывая, что давно не выигрывали в недельном цикле. Победили при хорошем движении, игре. Забиваем гол и пытаемся сохранить результат, а не развивать. Делать этого не стоит, но мы продолжаем расти: сегодня было в какой-то мере лучше. Пошли в атаку, забили второй гол. Потом стали действовать спокойнее. Игра раскрылась, мы имели ещё моменты. Исходя из этих моментов победа заслуженна.
Ложка дёгтя — травмы, которые мы получаем. Вот почему не можем усилить игру во втором тайме. Когда которую игру в первом тайме делаешь вынужденную замену, не хватает одного футболиста, кто мог бы освежить игру.
Людей мало. Но наш малочисленный отряд движется вперёд. Сигурдссон форвардом начинал с «Сочи», получил травму. Со «Спартаком» выпускали на это место быстрого Ефремова. С «Ахматом» могли сыграть Бийол и Такума, остановились на Яке. Он проходит адаптацию, ему лишь 20 лет, ещё адаптируется к лиге. Работает с мячом не так, как хотелось бы. Поэтому играет с Чаловым в атаке», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 августа 2019
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