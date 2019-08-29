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Бистрович: без разницы кто нам достанется на групповом этапе Лиги Европы

Бистрович: без разницы кто нам достанется на групповом этапе Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал свои ожидания от предстоящей пятничной жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. ЦСКА впервые за шесть сезонов остался без Лиги чемпионов. Заняв в прошлом сезоне четвертое место в РПЛ, армейцы обеспечили себе место в групповом этапе Лиги Европы.

«У нас хорошая команда, и мы очень ждём матчей Лиги Европы. Что касается жеребьёвки, то мы не думаем о том, кто достанется на групповом этапе — нам без разницы. То, что мы находимся в первой корзине, возможно, немного облегчит задачу. Но посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Бистровича «Известия».

ЦСКА является постоянным участником еврокубков, поэтому у команды хороший рейтинг. ЦСКА гарантировала себе место в первой корзине.

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