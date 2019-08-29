Бистрович: без разницы кто нам достанется на групповом этапе Лиги Европы

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал свои ожидания от предстоящей пятничной жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. ЦСКА впервые за шесть сезонов остался без Лиги чемпионов. Заняв в прошлом сезоне четвертое место в РПЛ, армейцы обеспечили себе место в групповом этапе Лиги Европы.



«У нас хорошая команда, и мы очень ждём матчей Лиги Европы. Что касается жеребьёвки, то мы не думаем о том, кто достанется на групповом этапе — нам без разницы. То, что мы находимся в первой корзине, возможно, немного облегчит задачу. Но посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Бистровича «Известия».

ЦСКА является постоянным участником еврокубков, поэтому у команды хороший рейтинг. ЦСКА гарантировала себе место в первой корзине.