Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тихонов: уровень мастерства футболистов «Браги» выше уровня игроков «Спартака»

Тихонов: уровень мастерства футболистов «Браги» выше уровня игроков «Спартака»
Футбол / Лига Европы 0

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал домашнее поражение команды от португальской «Браги» со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

«Матч показал, что уровень мастерства футболистов «Браги» выше уровня игроков «Спартака». Хотя «Спартак» показал желание победить, но этого оказалось недостаточно.

Нельзя сказать, что «Брага» показала сегодня хорошую командную игру, просто португальцы отталкивались от результата первого матча, им было психологически легче. Повлияло отсутствие Гуса Тиля, который не может играть в Лиге Европы, но при этом участвует в матчах чемпионате России, из-за этого рисунок игры постоянно меняется.

Из опасного можно вспомнить удар Самуэля Жиго в первом тайме и несколько подходов во второй половине встречи. «Брага» просто не добежала в моменте с голом Зелимхана Бакаева», – приводят слова Тихонова ТАСС.

Хавбек «Браги» Орта: любой, кто думает, что «Спартак» слаб, жестоко ошибается
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент