Тихонов: уровень мастерства футболистов «Браги» выше уровня игроков «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал домашнее поражение команды от португальской «Браги» со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.



«Матч показал, что уровень мастерства футболистов «Браги» выше уровня игроков «Спартака». Хотя «Спартак» показал желание победить, но этого оказалось недостаточно.



Нельзя сказать, что «Брага» показала сегодня хорошую командную игру, просто португальцы отталкивались от результата первого матча, им было психологически легче. Повлияло отсутствие Гуса Тиля, который не может играть в Лиге Европы, но при этом участвует в матчах чемпионате России, из-за этого рисунок игры постоянно меняется.

Из опасного можно вспомнить удар Самуэля Жиго в первом тайме и несколько подходов во второй половине встречи. «Брага» просто не добежала в моменте с голом Зелимхана Бакаева», – приводят слова Тихонова ТАСС.