Тиль отказался от общения с прессой после поражения «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отказался от общения с прессой после поражения команды в ответном матче квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой» со счётом 1:2.
«Гус, что думаете о сегодняшнем результате?» — спросили у голландца на выходе со стадиона «Открытие Арена»
«Извините, я иду к машине», – сказал 21-летний футболист и в сопровождении охраны проследовал к автомобилю.
«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако сегодня, 30 августа, начало — в 15:00 мск.
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