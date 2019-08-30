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Тиль отказался от общения с прессой после поражения «Спартака»

Тиль отказался от общения с прессой после поражения «Спартака»
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отказался от общения с прессой после поражения команды в ответном матче квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой» со счётом 1:2.

«Гус, что думаете о сегодняшнем результате?» — спросили у голландца на выходе со стадиона «Открытие Арена»

«Извините, я иду к машине», – сказал 21-летний футболист и в сопровождении охраны проследовал к автомобилю.

«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако сегодня, 30 августа, начало — в 15:00 мск.

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