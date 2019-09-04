«Вест Бромвич» направит жалобу в ФИФА на «Барселону» за отказ выплаты трансфера

Английский «Вест Бромвич» думает пожаловаться в ФИФА на испанскую «Барселону» за отказ в выплате трансферной суммы, сообщает Mirror.
Каталонская команда в недавно закрывшееся трансферное окно заключила соглашение с 16-летним форвардом Луи Бэрри, выступавшим за «Вест Бромвич». Чтобы попасть в стан сине-гранатовых, юный нападающий отклонил предложение 3-летнего контракта от британского клуба.
По правилам ФИФА любой переход футболиста до 18 лет стоит не менее € 260 тысяч. Руководство «Вест Бромвича» заявляет, что «Барселона» до сих пор не выплатила им ни цента, и поэтому оно намерено обратиться в высшую футбольную инстанцию для разрешения конфликта.
Кроме того, «Вест Бромвич» обратит внимание ФИФА на расследование по переходу защитника Аллана Ньома в «Хетафе», который должен выплатить английской команде около € 3 млн.
Бэрри является воспитанником «Вест Бромвича» с 6-летнего возраста. Он провел девять матчей За сборную Англии до 16 лет он провёл 9 матчей и забил 7 мячей. В новом сезоне футболист должен был стать частью состава «Барселоны» U-19, но не может быть заявлен на сезон до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация с его трансфером.
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