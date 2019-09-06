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Молодёжные сборные России и Сербии объявили составы на матч отбора ЧЕ

Молодёжные сборные России и Сербии объявили составы на матч отбора ЧЕ
Футбол / Прочие турниры 0

Молодёжные сборные России и Сербии объявили составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00.

Сборная России U21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Умяров, Обляков (к), Ломовицкий, Кучаев, Чалов.
Запасные: Максименко, Лапшов, Голубев, Грулёв, Тугарев, Горшков, Лесовой, Уткин, Игнатьев.

Сборная Сербии U21: М. Илич, Деветак, Маркович, Павлович, Терзич, Петрович, И. Илич, Аджич (к), Л. Илич, Йовелич, Влахович.

Для команд это будет первая игра в турнире. В одной группе с россиянами и сербами также выступают молодёжные сборные Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

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