FourFourTwo: если бы у Сарри был такой игрок, как Дзюба, в инциденте с Кепой

Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1), когда главный арбитр встречи Павел Кукуян попросил форварда хозяев Сердара Азмуна покинуть поле. Иранец проигнорировал указание судьи. Однако партнёр Азмуна по линии атаке в клубе Артём Дзюба поднял его, сделал с ним несколько шагов и подтолкнул, чтобы тот покинул поле.
«Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артём Дзюба, когда он имел дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне», — сказано в сообщении FourFourTwo в «Твиттере».
Издание припомнило момент из финала Кубка английской Лиги минувшего сезона между «Челси» и «Манчестер Сити». Тогда под занавес дополнительного времени Сарри, возглавлявший синих, хотел заменить Кепу, однако испанский вратарь отказался покидать поле.
- 14 сентября 2019
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
- 13 сентября 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
23:27
-
23:22
-
23:09
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:34
-
22:29
-
22:23
-
22:21
-
22:02
-
21:52
-
21:27
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00