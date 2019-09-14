FourFourTwo: если бы у Сарри был такой игрок, как Дзюба, в инциденте с Кепой

Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1), когда главный арбитр встречи Павел Кукуян попросил форварда хозяев Сердара Азмуна покинуть поле. Иранец проигнорировал указание судьи. Однако партнёр Азмуна по линии атаке в клубе Артём Дзюба поднял его, сделал с ним несколько шагов и подтолкнул, чтобы тот покинул поле.

«Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артём Дзюба, когда он имел дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне», — сказано в сообщении FourFourTwo в «Твиттере».

Издание припомнило момент из финала Кубка английской Лиги минувшего сезона между «Челси» и «Манчестер Сити». Тогда под занавес дополнительного времени Сарри, возглавлявший синих, хотел заменить Кепу, однако испанский вратарь отказался покидать поле.