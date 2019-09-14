Наставник молодёжной команды «Тамбова» был удалён за два предупреждения
Главный тренер молодёжной команды «Тамбова» Сергей Передня был удалён в матче с ЦСКА, получив два предупреждения.
Красную карточку 47-летний специалист увидел перед собой на 70-й минуте встречи 9-го тура молодёжного первенства. Это первый случай в российском футболе, когда тренер был удалён с поля за два предупреждения.
Матч между молодёжными командами «Тамбова» и ЦСКА завершился вничью со счётом 1:1. В турнирной таблице первенства «армейцы» занимают 2-е место. В активе московской команды 18 очков. Она лишь на очко уступает лидирующему «Зениту». «Тамбов» занимает 6-е место, набрав 14 очков. В следующем туре ЦСКА дома будет принимать «Краснодар» (21 сентября). «Тамбов» днём ранее также дома встретится с «Ростовом».
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