Зидан: «Реал» феноменально провёл первый тайм матча с «Леванте»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу со счётом 3:2 в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры с «Леванте».
«Вторая половина получилась более трудной, особенно в начале. Когда соперник забивает на старте, становится сложно. Но ощущения хорошие, первый тайм получился феноменальным. Мы хорошо действовали, забили три мяча. Нужно показывать такую игру в течение всех 90 минут.
Во втором тайме у нас были моменты. Мы могли забить четыре гола или даже больше. С точки зрения физического состояния, может быть, можно было заметить изменения, но я не хочу искать оправданий.
Знаем, что можем многое улучшить. Нужно сохранять спокойствие. Команда должна действовать лучше и находиться в игре больше времени», — приводит слова французского специалиста Marca.
- 14 сентября 2019
-
18:06
-
17:59
-
17:56
-
17:54
-
17:51
-
17:50
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
16:58
-
16:39
-
16:30
-
16:28
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
16:04
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:59
-
14:50
-
14:25
-
14:24
-
14:05
-
14:00
-
13:36