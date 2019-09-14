Зидан: «Реал» феноменально провёл первый тайм матча с «Леванте»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу со счётом 3:2 в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры с «Леванте».

«Вторая половина получилась более трудной, особенно в начале. Когда соперник забивает на старте, становится сложно. Но ощущения хорошие, первый тайм получился феноменальным. Мы хорошо действовали, забили три мяча. Нужно показывать такую игру в течение всех 90 минут.

Во втором тайме у нас были моменты. Мы могли забить четыре гола или даже больше. С точки зрения физического состояния, может быть, можно было заметить изменения, но я не хочу искать оправданий.

Знаем, что можем многое улучшить. Нужно сохранять спокойствие. Команда должна действовать лучше и находиться в игре больше времени», — приводит слова французского специалиста Marca.