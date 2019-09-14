Ламела с подачи Кейна забивает четвёртый мяч «Тоттенхэма» в матче с «Пэлас»

«Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги уже после первого тайма переигрывает «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

Четвёртый мяч хозяев забил полузащитник Эрик Ламела, замкнув передачу Гарри Кейна.

Видео гола доступно на «Чемпионате».



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».

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