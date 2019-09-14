Родри дальним ударом забил второй мяч «Ман Сити» в матче с «Норвичем». Видео

«Манчестер Сити» в гостевом матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» обеспечил зрителям напряжённую концовку. Родриго Эрнандес забил дальним ударом за несколько минут до финального свистка, сократив отставание «горожан» в счёте до минимального — 2:3.

Видео эпизода доступно на «Чемпионате».



В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».

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