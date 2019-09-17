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«Лион» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 17 сентября в 19:55

«Лион» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 17 сентября в 19:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 17 сентября состоится матч «Лион» – «Зенит». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Андре Марринер.

Соперниками французской и российской команд по группе G являются «Бенфика» и «РБ Лейпциг», которые также проведут свой матч сегодня. Начало – в 22:00 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

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