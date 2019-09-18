Конте назвал себя «главным раздолбаем» после ничьи со «Славией» в 1-м туре ЛЧ

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Славией», где «нерадзурри» были в шаге от поражения, но сравняли счёт ближе к окончанию матча.



«Пражская «Славия» играла очень по-европейски, агрессивно и интенсивно. Мы не нашли решения. В других матчах мы играли против команд, которые отсиживались в обороне и ждали нас, а «Славия» пошла в атаку. Нам было тяжёло, и поэтому я недоволен нашим выступлением. За результат беру ответственность на себя, так как не увидел нужного эффекта от решений, которые сам же и принимал, а также недостаточно разъяснил игрокам характер матча. Ведь «Интер» мог сыграть гораздо лучше. Это не тот футбол, к которому мы стремимся. Нам предстоит также поработать над характером, но когда я говорю о росте, подобные игры тоже имеют значение.



Вы могли подумать, что я приду в «Интер» и превращу утят в лебедей, но предстоит много работы. Нам нужно улучшать свою игру, потому что это не был наш футбол. Я здесь, чтобы помогать парням развиваться, так что вините меня. Я отказываюсь обсуждать действия отдельных футболистов, потому что мы все сегодня сработали ниже своего уровня — начиная с меня. Это меня нужно ставить в угол в первую очередь, это я главный раздолбай», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Интер» избежал поражения в матче ЛЧ с пражской «Славией», забив на 92-й минуте