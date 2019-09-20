«Спартак» из-за автогола проиграл «Уфе» в Премьер-Лиге
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал защитник «Спартака» Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота на 13-й минуте матча.
«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (14) — седьмое.
В 11-м туре московская команда на домашнем стадионе примет «Оренбург», а «Уфа» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи состоятся 29 сентября.
Посмотреть полное расписание матчей Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
20 сентября 2019, пятница. 17:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Рассказов – 13' (автогол)
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