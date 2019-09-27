Халк с детьми поблагодарил «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», опубликовал в своём «инстаграме» фото с детьми и футболками петербургского клуба.

На снимке 33-летний нападающий, его сыновья Иан и Тьяго, а также приёмная дочь Алиси держат майки «Зенита». Фото бразильский футболист подписал словами: «Спасибо семье „Зенит“.

Халк и дети с футболками «Зенита» Фото: «Инстаграм» Халка

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Всего в составе петербургского клуба он сыграл 148 матчей и забил 76 мячей. В ходе своей карьеры бразилец также защищал цвета бразильской «Витории», японских «Кавасаки Фронтале», «Консадоле Саппоро», «Токио Верди» и португальского «Порту».

