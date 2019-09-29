Деспотович забил 2-й гол «Спартаку», через 3 минуты Мельгарехо один мяч отыграл
К 67-й минуте матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» обыгрывает «Спартак» со счётом 2:1.
Сначала на 63-й минуте преимущество гостей удвоил форвард Джордже Деспотович, а через три минуты красно-белым удалось сократить отставание в счёте до минимума. Результативным ударом отметился Лоренсо Мельгарехо.
Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург», имея в активе на 6 очков меньше, — 15-е.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак» — «Оренбург»: Малых открыл счёт
- 29 сентября 2019
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