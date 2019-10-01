«Манчестер Сити» — «Динамо» З: онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Динамо» (Загреб). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В роли его ассистентов выступят Харлес Схап и Ян де Врис. Резервный рефери – Кевин Блом.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 3:0, а загребское «Динамо» разгромило «Атланту» (4:0).



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.