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«Манчестер Сити» — «Динамо» З: онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

«Манчестер Сити» — «Динамо» З: онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Динамо» (Загреб). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В роли его ассистентов выступят Харлес Схап и Ян де Врис. Резервный рефери – Кевин Блом.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 3:0, а загребское «Динамо» разгромило «Атланту» (4:0).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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