«Барселона» — «Севилья»: составы команд на матч 8-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 8-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 6 октября.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Тодибо, Роберто, Ф. де Йонг, Артур, Видаль, Дембеле, Месси, Суарес.
Запасные: Нето, Альба, Араужо, Ракитич, Бускетс, Гризманн, Фати.
«Севилья»: Вацлик, Регилон, Каррису, Диего Карлос, Навас, Банега, Фернандо, О. Торрес, Нолито, Окампос, Л. де Йонг.
Запасные: Буну, Кунде, Эскудеро, Гудель, Жордан, Эль-Хаддади, Чичарито.
Матч «Барселона» — «Севилья» пройдёт в Барселоне на стадион «Камп Ноу». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Иван Капаррос Эрнандес.
«Барселона», набрав 13 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (13) — 6-е.
- 6 октября 2019
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