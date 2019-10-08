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Месси пытался спасти Дембеле от удаления, сказав, что тот не знает испанский

Месси пытался спасти Дембеле от удаления, сказав,
Месси пытался спасти Дембеле от удаления, сказав, что тот не знает испанский
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча Примеры с «Севильей» (4:0) пытался спасти своего одноклубника Усмана Дембеле от красной карточки. Дембеле получил красную карточку после того, как пообщался с арбитром Мигелем Антонио Матеу Лаосом. Месси пытался объяснить судье, что француз просто не смог выразить свои мысли на испанском, сообщает Marca.

В эпизоде участвовал и защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он также пытался объяснить Лаосу, что Дембеле не говорил ему ничего плохого. Впрочем, судья посчитал иначе и удалил француза. Теперь ему грозит дисквалификация за неуважительные слова в адрес арбитра.

Не исключается, что Дембеле пропустит матч с мадридским «Реалом», который состоится в конце октября.

Дембеле за свою несдержанность может пропустить матчи с «Эйбаром» и «Реалом»
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