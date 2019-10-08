Месси пытался спасти Дембеле от удаления, сказав, что тот не знает испанский

Капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча Примеры с «Севильей» (4:0) пытался спасти своего одноклубника Усмана Дембеле от красной карточки. Дембеле получил красную карточку после того, как пообщался с арбитром Мигелем Антонио Матеу Лаосом. Месси пытался объяснить судье, что француз просто не смог выразить свои мысли на испанском, сообщает Marca.

В эпизоде участвовал и защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он также пытался объяснить Лаосу, что Дембеле не говорил ему ничего плохого. Впрочем, судья посчитал иначе и удалил француза. Теперь ему грозит дисквалификация за неуважительные слова в адрес арбитра.

Не исключается, что Дембеле пропустит матч с мадридским «Реалом», который состоится в конце октября.