Месси пытался спасти Дембеле от удаления, сказав, что тот не знает испанский
Капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча Примеры с «Севильей» (4:0) пытался спасти своего одноклубника Усмана Дембеле от красной карточки. Дембеле получил красную карточку после того, как пообщался с арбитром Мигелем Антонио Матеу Лаосом. Месси пытался объяснить судье, что француз просто не смог выразить свои мысли на испанском, сообщает Marca.
В эпизоде участвовал и защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он также пытался объяснить Лаосу, что Дембеле не говорил ему ничего плохого. Впрочем, судья посчитал иначе и удалил француза. Теперь ему грозит дисквалификация за неуважительные слова в адрес арбитра.
Не исключается, что Дембеле пропустит матч с мадридским «Реалом», который состоится в конце октября.
Дембеле за свою несдержанность может пропустить матчи с «Эйбаром» и «Реалом»
- 8 октября 2019
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