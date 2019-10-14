Де Лигт признал, что ему не хватает уверенности в себе

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт признал, что испытывает проблемы с уверенностью в собственных силах. После победы голландцев над сборной Республики Беларусь (2:1) в квалификации чемпионата Европы 2020 года де Лигт поделился мнением о собственной игре.

«Я ещё не набрал оптимальной формы, я понимаю это. Чем больше я играю, тем лучше буду становиться. Я могу лишь продолжать упорно работать, делать своё дело и учиться у своих партнёров по команде.

В «Аяксе» я чувствовал себя неприкасаемым. Сейчас всё иначе, но зато это естественное чувство теперь. У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году. Я попал в новый клуб, в котором играют в другой футбол, у меня теперь новые партнёры по команде. Для меня всё новое, но я становлюсь лучше и лучше», — цитирует де Лигта Calciomercato.