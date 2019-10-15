Семёнов: мы приложим все усилия, чтобы обыграть Бельгию

Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится 16 ноября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборные России и Бельгии квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы.



«Бельгийцы — очень сильный соперник. В этой сборной играют суперзвёзды мирового футбола. Но мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата.



Думаю, что обе команды будут играть в полную силу, несмотря на то что Россия и Бельгия квалифицировались в финал чемпионата Европы. Во-первых, будет очень статусный матч. Во-вторых, каждый хочет занять первое место в своей группе. Для обеих команд это важная игра», — приводят слова Семёнова «Известия».

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