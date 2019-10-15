Мингс — о проявлениях расизма: наверное, в следующий раз покинем поле

Защитник сборной Англии Тайрон Мингс прокомментировал поведение фанатов во время матча Болгария – Англия. Болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей, арбитр дважды останавливал встречу и был готов увести команды с поля, но после консультации с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом продолжил игру. Матч завершился со счётом 6:0 в пользу гостей.

«Безусловно, произошедшее повлияло на нас. В перерыве мы обсуждали произошедшее. Хотели ли мы продолжать или хотели уйти с поля? Мы приняли коллективное решение продолжить. Было важно, что мы действовали в соответствии с протоколом УЕФА. Если такое произойдёт снова, то, наверное, мы пойдём дальше и покинем поле. Но во втором тайме ситуация стала лучше», — цитирует Мингса Goal.com.