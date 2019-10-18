Дзюба — Виллаш-Боашу: с днём рождения, Мистер!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил с днём рождения главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, которому 17 октября исполнился 41 год.

«С днём рождения, Мистер! Желаю тебе всего наилучшего!» — написал Дзюба в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, что Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством петербургский клуб становился чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2020 года.